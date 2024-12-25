В Азербайджане создадут лабораторию искусственного интеллекта

В Азербайджане будет создана лаборатория искусственного интеллекта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, будет закуплено оборудование и привлечены сопутствующие услуги, связанные с созданием Центра акселерации промышленности 4.0 и лаборатории искусственного интеллекта.

Согласно информации, в связи с этим общество с ограниченной ответственностью "Строительно-снабженческое объединение министерства экономики Азербайджанской Республики" завершило подготовительные работы.

Организация возложила выполнение указанных работ на общество с ограниченной ответственностью "Bakinity Distribution" и заключила с ним договор стоимостью 603,2 тысячи манатов.

Отметим, что ООО "Bakinity Distribution" было зарегистрировано в 2008 году. Законным представителем компании с уставным капиталом в 100 тысяч манатов является Гамбаров Эльдар Фикрет оглу.