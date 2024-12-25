Пашиняна "сразил" новый вид коронавируса
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Пашинян придумал способ не участвовать на саммите лидеров стран СНГ.
Day.Az представляет публикацию:
Премьер Армении Пашинян не примет участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ из-за положительного теста на COVID-19. Об этом он написал на своей Facebook-странице.
По словам Пашиняна, очень вовремя, буквально 23 декабря у него был зафиксирован коронавирус, после чего, "посоветовавшись с коллегами", он принял такое решение.
Что это за коллеги такие, Воваевич не уточнил.
"До конца дня я приму решение, участвовать или нет завтра (26 декабря) в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС", - добавил армянский премьер.
Так если у тебя ковид, то ты недельки две никуда нос свой не должен высовывать, разве нет?
Или это новый штамм? Некая хитрая версия коронавируса, которая активна только на политических саммитах, а на экономических - уходит в оффлайн?
Хоть бы что-то более реальное придумал.
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