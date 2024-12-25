https://news.day.az/world/1718256.html В Стамбуле перевернулся школьный автобус, есть пострадавшие В Стамбуле перевернулся школьный автобус, пострадали 10 человек, в том числе трое детей. Как передает Day.Az, об этом сообщает NTV. Состояние пострадавших нормальное.
В Стамбуле перевернулся школьный автобус, есть пострадавшие
В Стамбуле перевернулся школьный автобус, пострадали 10 человек, в том числе трое детей.
Как передает Day.Az, об этом сообщает NTV.
Состояние пострадавших нормальное.
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