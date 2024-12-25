https://news.day.az/society/1718232.html Сильный пожар в многоэтажке в Баку - ВИДЕО В Баку горит здание. Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры были распространены в социальных сетях. Уточняется, что инцидент произошел рядом с метро "Эльмлер".
Сильный пожар в многоэтажке в Баку - ВИДЕО
В Баку горит многоэтажное здание.
Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры были распространены в социальных сетях.
Уточняется, что инцидент произошел рядом со станцией метро "Эльмляр Академиясы".
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