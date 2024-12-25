Сильный пожар в многоэтажке в Баку

В Баку горит многоэтажное здание.

Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры были распространены в социальных сетях.

Уточняется, что инцидент произошел рядом со станцией метро "Эльмляр Академиясы".