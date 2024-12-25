https://news.day.az/politics/1718152.html Эрсин Татар выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар выразил соболезнования в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний", передает Day.Az. Новость обновляется
Эрсин Татар выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL
Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар выразил соболезнования в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний", передает Day.Az.
Новость обновляется
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