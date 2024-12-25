МИД Иордании выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета AZAL

Министерство иностранных дел и по делам иммигрантов Иордании выражает глубокие соболезнования правительству и народу Азербайджана в связи с крушением самолета AZAL близ города Актау.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Иордании, опубликованном на официальной странице в Facebook.

"Пресс-секретарь министерства Суфьян Аль-Гуда подчеркивает поддержку Иорданией правительства и народа Азербайджана в связи с этим трагическим происшествием. Он выражает глубокие соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.

В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.