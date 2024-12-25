Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Владимиру Путину

Президент Ильхам Алиев, находясь в самолете, позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В ходе телефонного разговора Президент Ильхам Алиев сообщил, что не сможет принять участие в неформальном саммите глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге из-за произошедшего сегодня крушения пассажирского самолета компании "Азербайджан Хава Йоллары", выполнявшего рейс Баку-Грозный, и что он принял решение о возвращении.

Главы государств выразили соболезнования друг другу, членам семей и близким погибших в результате авиакатастрофы, среди которых были граждане Азербайджана, России и других стран, пожелали скорейшего выздоровления раненым.