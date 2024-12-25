Матчи и схватки чемпионатов Азербайджана начнутся с минуты молчания

Матчи, которые состоятся сегодня в рамках девятого тура Азербайджанской баскетбольной лиги, и финальные схватки чемпионата страны по борьбе начнутся с минуты молчания.

Об этом İdman.biz сообщили в пресс-службах обеих федераций.

Было объявлено, что память погибших в авиакатастрофе, произошедшей сегодня, будет почтена минутой молчания. Ни в одном из турниров музыка звучать не будет. Кроме того, в перерывах баскетбольных матчей не будет выступать группа поддержки.

Отметим, что в спорткомплексе "Серхедчи" состоятся баскетбольные игры "Орду" - "Лянкяран" и "Нефтчи" - "Серхедчи". В чемпионате Азербайджана по греко-римской борьбе определятся победители в пяти весовых категориях.