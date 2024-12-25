Найден "черный ящик" разбившегося самолета AZAL

Найден "черный ящик" разбившегося сегодня в Казахстане самолета, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Об этом сообщил представитель Транспортной прокуратуры Казахстана, передает Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

"По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.

В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.