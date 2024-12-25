https://news.day.az/society/1718081.html В Казахстане открыта горячая линия в связи с крушением самолета Баку-Грозный - ФОТО В связи с крушением самолета Embraer 190 авиакомпании ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявшего рейс Баку - Грозный № J2-8243, в Актау (Казахстан), были созданы горячие линии для получения информации о пострадавших и погибших.
В Казахстане открыта горячая линия в связи с крушением самолета Баку-Грозный - ФОТО
В связи с крушением самолета Embraer 190 авиакомпании ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявшего рейс Баку - Грозный № J2-8243, в Актау (Казахстан), были созданы горячие линии для получения информации о пострадавших и погибших.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана, в командном центре МЧС организован республиканский оперативный штаб, где работает горячая линия по номеру: 8-7172-55-96-21.
Кроме того, в Актау также открыта горячая линия: 8-7292-31-90-91.
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