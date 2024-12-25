В Агдаме построят новые, многофункциональные дома

На строительство новых жилых домов в Агдамском районе планируется выделить 23,7 миллиона манатов.

Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Так, в 9 и 10 кварталах жилого массива №4 города Агдам, будут построены многофункциональные среднеэтажные жилые дома.

Согласно информации, в связи с этим Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах уже начала подготовку.

Недавно стало известно сколько километров дорог было обновлено и построено в Азербайджане в 2024 году.