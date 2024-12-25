https://news.day.az/society/1718026.html В Агдаме построят новые, многофункциональные дома - ПОДРОБНОСТИ На строительство новых жилых домов в Агдамском районе планируется выделить 23,7 миллиона манатов. Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок. Так, в 9 и 10 кварталах жилого массива №4 города Агдам, будут построены многофункциональные среднеэтажные жилые дома.
В Агдаме построят новые, многофункциональные дома - ПОДРОБНОСТИ
На строительство новых жилых домов в Агдамском районе планируется выделить 23,7 миллиона манатов.
Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.
Так, в 9 и 10 кварталах жилого массива №4 города Агдам, будут построены многофункциональные среднеэтажные жилые дома.
Согласно информации, в связи с этим Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах уже начала подготовку.
Недавно стало известно сколько километров дорог было обновлено и построено в Азербайджане в 2024 году.
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