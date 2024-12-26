https://news.day.az/world/1718341.html Состоялось заседание штаба правительственной комиссии Казахстана в связи с крушением самолета AZAL Правительство Казахстана примет все необходимые меры для ликвидации чрезвычайной ситуации. Как передает Day.Az, об этом было сказано на заседании штаба правительственной комиссии Казахстана.
Состоялось заседание штаба правительственной комиссии Казахстана в связи с крушением самолета AZAL
Правительство Казахстана примет все необходимые меры для ликвидации чрезвычайной ситуации.
Как передает Day.Az, об этом было сказано на заседании штаба правительственной комиссии Казахстана.
Согласно информации, вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев поручил продолжить спасательные работы после авиакатастрофы в Актау, поддержать пострадавших и оказать помощь семьям погибших.
Было отмечено, что семьям граждан Казахстана, погибших в авиакатастрофе, будет оказана финансовая помощь. Необходимая помощь также будет оказана родственникам умерших иностранных граждан, прибывшим в Мангистаускую область.
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