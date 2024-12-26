Состоялось заседание штаба правительственной комиссии Казахстана в связи с крушением самолета AZAL

Правительство Казахстана примет все необходимые меры для ликвидации чрезвычайной ситуации.

Как передает Day.Az, об этом было сказано на заседании штаба правительственной комиссии Казахстана.

Согласно информации, вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев поручил продолжить спасательные работы после авиакатастрофы в Актау, поддержать пострадавших и оказать помощь семьям погибших.

Было отмечено, что семьям граждан Казахстана, погибших в авиакатастрофе, будет оказана финансовая помощь. Необходимая помощь также будет оказана родственникам умерших иностранных граждан, прибывшим в Мангистаускую область.