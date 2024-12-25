Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", потерпевшего крушение недалеко от города Актау в Казахстане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.