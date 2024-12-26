В результате крушения самолета AZAL погиб ребенок

Одиннадцатилетний ребенок погиб в результате крушения самолета в Казахстане, он является гражданином республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МЧС Казахстана.

Ведомство опубликовало список погибших граждан Казахстана, в нем шесть человек. Пятеро из них, согласно датам рождения, совершеннолетние, один погибший - мальчик 2013 года рождения. Вместе с ним погибла его мать 1975 года рождения. Они проживали в Астане.