https://news.day.az/world/1718340.html В результате крушения самолета AZAL погиб ребенок Одиннадцатилетний ребенок погиб в результате крушения самолета в Казахстане, он является гражданином республики. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МЧС Казахстана. Ведомство опубликовало список погибших граждан Казахстана, в нем шесть человек.
В результате крушения самолета AZAL погиб ребенок
Одиннадцатилетний ребенок погиб в результате крушения самолета в Казахстане, он является гражданином республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МЧС Казахстана.
Ведомство опубликовало список погибших граждан Казахстана, в нем шесть человек. Пятеро из них, согласно датам рождения, совершеннолетние, один погибший - мальчик 2013 года рождения. Вместе с ним погибла его мать 1975 года рождения. Они проживали в Астане.
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