В Бакинском аэропорту установлен мемориальный стенд в связи с авиакатастрофой в Актау - ФОТО
В Международном аэропорту Гейдар Алиев установлен мемориальный стенд в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения самолета AZAL под Актау.
Как сообщает в четверг Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба AZAL.
"Мы никогда не забудем дорогих людей, которых потеряли в результате крушения самолета Embraer-190. Эти потери стали раной в сердце всего общества. Эта утрата заставляет нас быть более сострадательными по отношению друг к другу и сплоченными.
Именно по этой причине мемориальный стенд, установленный в Бакинском аэропорту, у Южного входа в Терминал-2, имеет особое значение. Стенд открыт для всех.
Пусть души людей, трагически погибших в катастрофе, обретут покой, а память о них живет вечно", - говорится в сообщении AZAL.
Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.
На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).
После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.
Из поступивших в больницу пострадавших - 11 проходят лечение в отделении реанимации, 13 - в травматологическом отделении, 2 - в отделении нейрохирургии и 1 - в хирургическом отделении. Эти лица находятся под контролем профессиональных врачей Казахстана и врачей, высланных из Азербайджана и России. Им была оказана оперативная и специализированная медицинская и психологическая помощь.
Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.
26 декабря в Азербайджане объявлено днем траура.
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