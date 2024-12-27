https://news.day.az/society/1718695.html Смертельное ДТП в Уджаре - погиб пешеход В Уджарском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла ночью на участке дороги Уджар-Зардаб, проходящем через село Халадж. Грузовой автомобиль сбил переходившего дорогу жителя данного села Мамедова Ясина Эхтирам оглу. Пешеход получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.
Смертельное ДТП в Уджаре - погиб пешеход
В Уджарском районе произошло смертельное ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла ночью на участке дороги Уджар-Зардаб, проходящем через село Халадж.
Грузовой автомобиль сбил переходившего дорогу жителя данного села Мамедова Ясина Эхтирам оглу. Пешеход получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.
По факту ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре