Смертельное ДТП в Уджаре

В Уджарском районе произошло смертельное ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла ночью на участке дороги Уджар-Зардаб, проходящем через село Халадж.

Грузовой автомобиль сбил переходившего дорогу жителя данного села Мамедова Ясина Эхтирам оглу. Пешеход получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

По факту ведется расследование.