В Казахстан прибудут эксперты Embraer для участия в расследовании причин авиакатастрофы

Расследование авиакатастрофы близ Актау продолжается. В Казахстан ожидается прибытие представителей бразильской компании Embraer и CENIPA, которые примут участие в работе комиссии.

Как передает Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций.

По словам Бозумбаева, специалисты прибудут в Казахстан завтра, 27 декабря, и будут включены в состав комиссии по расследованию происшествия, возглавляемой представителем Министерства транспорта. Их работа начнется в соответствии с установленным регламентом.

Параллельно с этим правоохранительные органы - полиция и прокуратура - проводят необходимые криминалистические экспертизы.

Заместитель премьер-министра подчеркнул, что на данном этапе делать какие-либо выводы преждевременно.