https://news.day.az/society/1718415.html Сколько граждан Азербайджана среди госпитализированных после крушения самолета в Актау? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ Согласно последним данным, поступившим в рабочую группу, после крушения пассажирского самолета близ Актау в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.
Сколько граждан Азербайджана среди госпитализированных после крушения самолета в Актау? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Согласно последним данным, поступившим в рабочую группу, после крушения пассажирского самолета близ Актау в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Аппарат омбудсмена Азербайджана.
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