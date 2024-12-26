Сколько граждан Азербайджана среди госпитализированных после крушения самолета в Актау?

Согласно последним данным, поступившим в рабочую группу, после крушения пассажирского самолета близ Актау в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Аппарат омбудсмена Азербайджана.

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