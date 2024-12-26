Спикер парламента Черногории выразил соболезнования Азербайджану

Спикер Парламента Черногории Андрия Мандич направил письмо с соболезнованиями спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой в связи с крушением самолета, принадлежащего компании "Азербайджанские Авиалинии".

Как передает Day.Az, об этом сообщил отдел по связям с общественностью Милли Меджлиса.

"Мы с глубокой печалью узнали о трагической авиакатастрофе, произошедшей вчера и унёсшей жизни десятков людей. В эти трудные моменты, от имени парламента Черногории и лично от себя, выражаю вам, семьям погибших и народу Азербайджана мои глубокие соболезнования", - говорится в письме.

Спикер парламента пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в катастрофе.