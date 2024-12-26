https://news.day.az/politics/1718593.html Спикер парламента Черногории выразил соболезнования Азербайджану Спикер Парламента Черногории Андрия Мандич направил письмо с соболезнованиями спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой в связи с крушением самолета, принадлежащего компании "Азербайджанские Авиалинии". Как передает Day.Az, об этом сообщил отдел по связям с общественностью Милли Меджлиса.
Спикер парламента Черногории выразил соболезнования Азербайджану
Спикер Парламента Черногории Андрия Мандич направил письмо с соболезнованиями спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой в связи с крушением самолета, принадлежащего компании "Азербайджанские Авиалинии".
Как передает Day.Az, об этом сообщил отдел по связям с общественностью Милли Меджлиса.
"Мы с глубокой печалью узнали о трагической авиакатастрофе, произошедшей вчера и унёсшей жизни десятков людей. В эти трудные моменты, от имени парламента Черногории и лично от себя, выражаю вам, семьям погибших и народу Азербайджана мои глубокие соболезнования", - говорится в письме.
Спикер парламента пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в катастрофе.
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