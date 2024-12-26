Боец UFC Хамзат Чимаев отреагировал на крушение самолета AZAL

Российский боец ​​UFC Хамзат Чимаев выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний".

Как сообщает İdman.biz, 30-летний спортсмен написал об этом в социальных сетях:

"Выражаю соболезнования семьям и близким погибших, дай Аллах вам терпения! Пострадавшим дай Всевышний исцеления по своей милости".

Напомним, что 25 декабря в районе города Актау (Казахстан) потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный. Из 67 человек, находившихся на борту авиалайнера, 38 погибли, 29 выжили.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении по всей стране дня траура в связи с многочисленными жертвами.