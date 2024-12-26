Международная общественность продолжает выражать соболезнования Азербайджану после авиакатастрофы

В Азербайджан продолжают поступать соболезнования от международной общественности в связи с крушением самолета AZAL, выполнявшего рейс по маршруту Баку-Грозный.

Как сообщает в четверг Day.Az, Президент Мальдив Мохаммед Муиззу, Президент Непала Рам Чандра Паудел, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, спикер Национальной ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садик, председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева, Мусульманского совета старейшин, а также министры иностранных дел ряда стран, официальные лица посольств в Азербайджане, различных международных организаций выразили соболезнования семьям и близким погибших в результате авиакатастрофы, пожелали скорейшего выздоровления раненым.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Из поступивших в больницу пострадавших - 11 проходят лечение в отделении реанимации, 13 - в травматологическом отделении, 2 - в отделении нейрохирургии и 1 - в хирургическом отделении. Эти лица находятся под контролем профессиональных врачей Казахстана и врачей, высланных из Азербайджана и России. Им была оказана оперативная и специализированная медицинская и психологическая помощь.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджане объявлено днем ​​траура.