Жители Актау активно сдают кровь с самого утра для пострадавших в авиакатастрофе

Жители Актау, Казахстан, снова стали в очередь в местных больницах, чтобы сдать кровь для помощи пострадавшим в авиакатастрофе с участием самолета авиакомпании AZAL.

Как передает Day.Az, об этом сообщают казахстанские СМИ.

"8 часов утра. Сегодня в Актау казахстанцы вновь выстроились в очередь, чтобы сдать кровь для тех, кто пострадал в авиакатастрофе," - передают местные СМИ.