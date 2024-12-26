https://news.day.az/society/1718487.html Жители Актау активно сдают кровь с самого утра для пострадавших в авиакатастрофе - ВИДЕО Жители Актау, Казахстан, снова стали в очередь в местных больницах, чтобы сдать кровь для помощи пострадавшим в авиакатастрофе с участием самолета авиакомпании AZAL. Как передает Day.Az, об этом сообщают казахстанские СМИ. "8 часов утра.
Жители Актау активно сдают кровь с самого утра для пострадавших в авиакатастрофе - ВИДЕО
Жители Актау, Казахстан, снова стали в очередь в местных больницах, чтобы сдать кровь для помощи пострадавшим в авиакатастрофе с участием самолета авиакомпании AZAL.
Как передает Day.Az, об этом сообщают казахстанские СМИ.
"8 часов утра. Сегодня в Актау казахстанцы вновь выстроились в очередь, чтобы сдать кровь для тех, кто пострадал в авиакатастрофе," - передают местные СМИ.
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