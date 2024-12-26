Еще 7 пострадавших в авиакатастрофе доставлены в больницу в Баку

В "Yeni Klinika" доставлены еще семь граждан Азербайджана, пострадавших в результате крушения вблизи Актау пассажирского самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Как сообщает Day.Az, они были доставлены в Баку специальным рейсом авиакомпании AZAL.

Как сообщалось, накануне самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, совершавший рейс J2-8243, разбился в трех километрах от аэропорта Актау. На борту находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа.

В результате катастрофы 27 человек были госпитализированы, из них 15 - граждане Азербайджана, 8 - граждане России, и 3 - граждане Кыргызстана. Личность одного пострадавшего пока не установлена.

Тела семи погибших граждан Азербайджана, а также четырех пострадавших были ранее доставлены в Баку.