В посольстве Азербайджана в Астане почтили память жертв трагического инцидента в Актау

Государственные и видные общественные деятели Казахстана, главы дипломатических миссий иностранных государств посетили посольство Азербайджанской Республики в Астане с визитом соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи Актау.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в знак глубокого сочувствия и солидарности с азербайджанским народом посетители оставили памятные записи в книге соболезнований, размещенной в посольстве.

Прибывшие государственные чиновники, дипломаты и общественные деятели выразили искренние соболезнования семьям погибших, а также всему народу Азербайджана.

В посольстве Азербайджана минутой молчания была почтена память погибших в авиакатастрофе.