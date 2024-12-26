Автор: Зульфугар Ибрагимов

Загадочный вирус, поразивший премьер-министра Армении, продолжает терзать Никола Пашиняна. Очередной тест на COVID-19 вновь оказался положительным. Днем ранее, когда решался вопрос его участия в неформальном саммите СНГ, приболевший Никол сдал тест - так, на всякий случай, не желая заразить коллег. И армянскому народу, а также всему человечеству было сообщено о том, что у премьера Армении "корона". Не поехав на саммит, Пашинян зачем-то еще раз сдал кровь, и оказалось, что вирус чудесным образом его покинул. Сам, добровольно. Но к вечеру, накануне саммита ЕАЭС, армянский премьер снова взял и сделал тест. Который показал... Догадайтесь с одного раза. Ну, конечно, тест оказался положительным. Так что на саммит ЕАЭС Никол тоже не поехал, однако присоединился к нему в режиме видеоконференции. И даже сидя в своем кабинете, умудрился опоздать, хотя должен был председательствовать на заседании. Но Никол опоздал. "Никол Владимирович просит прощения, сейчас подойдет":, - объявил президент России Владимир Путин, после которого Пашинян должен был выступать. И президентам пришлось ждать, когда Никол появится в кадре.

В принципе, таким же путем он мог подключиться и к встрече глав СНГ, но не сделал этого. Видимо, потому, что в этом саммите должен был участвовать Президент Азербайджана, с которым ему совсем не хотелось встречаться. Никто ведь не знал, что случится авиакатастрофа, и азербайджанскому лидеру придется менять планы и возвращаться в Баку. И вот теперь, точно зная, что на саммите ЕАЭС Ильхама Алиева не будет, Пашинян смело вошел в Интернет и нажал нужные кнопочки.

На саммите ЕАЭС обсуждаются вопросы формирования общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов, а также предоставление Ирану статуса наблюдателя. Премьер Армении, как известно, давно говорит о компромиссах в вопросе формирования общего рынка топлива на нелюбимом Ереваном пространстве ЕАЭС. Нищей Армении с бедной энергетикой общий рынок нефти и газа нужен как воздух. Посоветовавшись со своим вирусом, Никол решил, что надо показаться, а то общий рынок сформируют без него.

Ну что ж, как говорится, у особенных людей и болезни особенные...

"Никогда не слышал о двухдневном коронавирусе", - сказал в комментарии Day.Az политолог, директор Центра стратегических исследований (РФ) стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

"Эта отговорка была придумана очень неудачно. Даже как-то неловко за премьер-министра Армении. Если подхватил COVID-19, то как минимум на пару недель. А двухдневный коронавирус, который в течение одного дня то приходит, то уходит... Думаю, Никол Воваевич просто не хотел ни с кем встречаться. Он понимал, что ему будет стыдно смотреть в глаза Ильхаму Алиеву и Владимиру Путину, что там будет и Александр Лукашенко, который очень "обидел" Армению, назвав 44-дневную войну освободительной. То есть там Пашиняна могли ожидать встречи с теми, с кем ему совсем встречаться не хотелось. Поэтому он решил отменить поездку под предлогом боязни заразить президентов СНГ своим загадочным вирусом. Очень креативное решение. Потому что коронавирус, он либо есть, либо его нет. А двухдневного ковида не бывает.

Из этой клоунады многие, думаю, сделают выводы о том, что Никол Воваевич просто не захотел ни с кем встречаться, выслушивать неудобные вопросы и обсуждать тему мирного договора, которая обязательно была бы поднята", - сказал Евгений Михайлов.