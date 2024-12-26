ЦБ Азербайджана об утвержденных требованиях к "открытому банкингу"

Решением правления Центрального банка Азербайджана от 10 декабря 2024 года № 49/3 утверждены "Требования к сетевым каналам, используемым между поставщиками платежных услуг при оказании посреднической услуги по проведению платежных операций и информационной услуги по счету". Решение вступило в силу с 21 декабря 2024 года.

Как сообщили Day.Az в регулирующем органе, соответствующие требования были утверждены с целью применения подхода "открытый банкинг".

Так, в соответствии со статьей 62.7 закона "О платежных услугах и платежных системах" Центральному банку предоставлено право определять требования в целях организации стандартизированной, безопасной и надежной работы сетевых каналов, используемых между оператором и участниками платежной системы, а также поставщиками платежных услуг. Благодаря этому стало возможным применять подход "открытого банкинга" на финансовых рынках.

Требования охватывают услуги, поддерживаемые интерфейсом доступа к платежному счету, деятельность участников интерфейса и варианты использования интерфейса. Примеры использования интерфейса включают информацию о платежном счете, брокерские услуги для проведения платежных операций и открытые информационные услуги.

"Принятые требования будут способствовать созданию инновационных услуг и продуктов на финансовых рынках нашей страны, расширению охвата услуг цифрового банкинга и финансовых технологий в стране, построению отношений "клиент-банк" в более современной плоскости и поддержанию нормативной среды между субъектами контроля", - отмечается в сообщении.

С более подробной информацией о новых требованиях можно ознакомиться по ссылке: https://uploads.cbar.az/assets/1188c545eb180fc9e396d4bf0.pdf