Известная казахская писательница-публицист, общественный деятель, поэтесса Насиха Кенжина в интервью Trend Life из Алматы выразила соболезнования азербайджанскому народу в связи с крушением самолета, следовавшего рейсом Баку-Грозный, передает Day.Az.

В Центральной научной библиотеке НАНА состоялась презентация книги известной казахской писательницы-публициста, общественного деятеля, поэтессы Насихи Кенжиной "Ербол - шехид Карабаха", посвященной Ерболу Барымбекову - герою и шехиду Первой Карабахской войны, сообщает Trend Life. Книга, изданная на казахском и русском языках, вышла в свет при поддержке посольства Азербайджана в Казахстане.

"В Алматы почтили память погибших в авиакатастрофе в Актау пассажиров самолета авиакомпании AZAL, летевших из Баку в Грозный. Трагедия произошла на казахской земле, погибли и дети. Посольство Азербайджана в городе Алматы организовало уголок-стенд памяти погибших, был приспущен флаг Азербайджана. Сюда пришли выразить соболезнования представители Акимата Алматы и посольств разных стран, Ассамблеи народа Казахстана, Комитета азербайджанских женщин, кыргызского, татарского, русского, корейского и многих этнокультурных центров Алматы. В беде люди объединяются, так и сейчас - весь казахский народ стал еще ближе, роднее с азербайджанским народом. Не иссякает поток людей к уголку памяти погибших в авиакатастрофе. Эта трагедия общая для нас всех! Имандары саламат болсын. Аллах ряхмят элясин", - сказала она.

Насиха Кенжина на протяжении многих лет посвящает свою деятельность нашей стране, очень активна в социальных сетях, СМИ и на телеканалах, всегда поддерживала справедливую позицию Азербайджана по освобождению оккупированных территорий, в период 44-дневной войны постоянно выступала с резким осуждением армянской агрессии. Она неоднократно бывала в Азербайджане. Автор десятка публикаций, литературных произведений, книг, среди которых есть посвященные Азербайджану - "Баку глазами казахстанки", "Карабах, долгая дорога домой", "Дети - жертвы войны, геноцида, террора, насилия, пожара..." о Ходжалинском геноциде, "Ербол - шехид Карабаха" о казахском герое-шехиде Первой Карабахской войны. Член Союза журналистов Казахстана, член Союза журналистов Азербайджана. Отмечена медалями и орденами Казахстана, России и Азербайджана.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау. На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа), в том числе 37 граждан Азербайджана, из которых погибли 23 человека, 16 граждан России (семеро из которых погибли), шесть граждан Казахстана (все погибли), три гражданина Кыргызстана.