Действующие в Азербайджане политические партии распространили заявление в связи с крушением самолета AZAL

Действующие в Азербайджане политические партии распространили заявление в связи с крушением пассажирского самолета AZAL типа Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, близ города Актау в Казахстане.

Как сообщает Day.Az, в заявлении говорится:

"Новость о том, что 25 декабря 2024 года в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс Баку-Грозный, погибли и получили ранения люди, что глубоко опечалило весь азербайджанский народ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прервал визит в Российскую Федерацию, срочно вернулся в страну и провел оперативное совещание в связи с авиакатастрофой. Соответствующими распоряжениями, подписанными главой государства, создана государственная комиссия по расследованию причин происшествия, оказанию помощи семьям погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы, а также по решению вопросов, связанных с пострадавшими иностранными гражданами, в стране объявлен однодневный траур.

Мы верим, что соответствующие государственные органы в кратчайшие сроки изучат последствия авиакатастрофы и предоставят общественности подробную информацию, а пострадавшим в результате инцидента будет оказана необходимая государственная помощь.

От имени политических партий, подписавших заявление, выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

В такие тяжелые дни мы заявляем, что находимся рядом с нашим народом и государством, осуждаем попытки некоторых превратить это несчастное событие в предмет политических спекуляций, призываем к солидарности наших граждан и всех азербайджанцев мира.

Пусть Всевышний защитит наш народ от бед!

1. Партия "Ени Азербайджан"

2. Партия гражданской солидарности (ПГС) - Сабир Рустамханлы

3. Партия "Ана Ветен" - Фазаил Агамалы

4. Партия всеазербайджанского народного фронта - Гудрат Гасангулиев

5. Партия "Великое становление" - Фазиль Мустафа

6. Партия демократических реформ - Асим Моллазаде

7. Партия демократического просвещения Азербайджана - Эльшан Мусаев

8. Партия "Национальный фронт" - председатель Рази Нуруллаев

9. Партия национальной независимости Азербайджана - Арзухан Ализаде

10. Партия "Большой Азербайджан" - Эльшад Мусаев

11. Партия "Право и справедливость" - Али Инсанов

12. Партия единства - Таир Керимли

13. Партия "Умид" - Игбал Агазаде

14. Партия "Движение национального возрождения" - Фарадж Гулиев;".

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Из поступивших в больницу пострадавших - 11 проходят лечение в отделении реанимации, 13 - в травматологическом отделении, 2 - в отделении нейрохирургии и 1 - в хирургическом отделении. Эти лица находятся под контролем профессиональных врачей Казахстана и врачей, высланных из Азербайджана и России. Им была оказана оперативная и специализированная медицинская и психологическая помощь.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджане объявлено днем ​​траура.