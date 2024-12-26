https://news.day.az/society/1718656.html Проведена подготовка к лечению пострадавших в авиакатастрофе, доставленных в Баку - замминистра здравоохранения Проведена подготовка к лечению и обследованию раненых, доставленных в Баку. Об этом заявил сегодня журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев заместитель министра здравоохранения Ильгар Гасымов, сообщает Day.Az. Новость обновляется
Проведена подготовка к лечению пострадавших в авиакатастрофе, доставленных в Баку - замминистра здравоохранения
Проведена подготовка к лечению и обследованию раненых, доставленных в Баку.
Об этом заявил сегодня журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев заместитель министра здравоохранения Ильгар Гасымов, сообщает Day.Az.
Новость обновляется
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