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Проведена подготовка к лечению пострадавших в авиакатастрофе, доставленных в Баку - замминистра здравоохранения

Проведена подготовка к лечению и обследованию раненых, доставленных в Баку. Об этом заявил сегодня журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев заместитель министра здравоохранения Ильгар Гасымов, сообщает Day.Az. Новость обновляется