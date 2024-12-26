Проведена подготовка к лечению пострадавших в авиакатастрофе, доставленных в Баку

Проведена подготовка к лечению и обследованию раненых, доставленных в Баку.

Об этом заявил сегодня журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев заместитель министра здравоохранения Ильгар Гасымов, сообщает Day.Az.

 

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