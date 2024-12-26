В Казахстане в воды Каспия спустили траурные венки в память о жертвах авиакатастрофы

В портах Актау, Курык и Баутино Каспийского моря спустили траурные венки в знак памяти о погибших при крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане.

Как передает Day.Az, об этом сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

По данным акимата, опубликованных в Instagram-аккаунте, моряки были солидарны в том, что это общая трагедия, общая боль для всех.

"Этот жест - дань уважения и скорби всем, кто погиб в этой страшной авиакатастрофе. Это одно из самых трагических событий последних лет, погибли десятки человек, среди них дети. Чувства близких погибших понятны, мы с вами. Мы разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами", - отмечали участники акции.