Граждане Азербайджана, пострадавшие в авиакатастрофе, доставлены в "Yeni Klinika"

7 граждан Азербайджана, пострадавших в результате крушения в Актау 25 декабря пассажирского самолета Embraer 190, летевшего по маршруту Баку-Грозный, доставлены в "Yeni Klinika".

Как сообщает Day.Az, раненых доставили в страну на самолете-амфибия МЧС.

По имеющейся информации, их сопровождали врачи и психологи.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджане объявлено днем ​​траура.

"Черный ящик" самолета уже обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.