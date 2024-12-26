Масуд Пезешкиан выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

26 декабря Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В связи с гибелью людей в результате авиакатастрофы Президент Ирана выразил соболезнования Президенту Азербайджана и членам семей погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и соболезнования.