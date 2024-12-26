https://news.day.az/officialchronicle/1718502.html Масуд Пезешкиан выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву 26 декабря Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Масуд Пезешкиан выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
26 декабря Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В связи с гибелью людей в результате авиакатастрофы Президент Ирана выразил соболезнования Президенту Азербайджана и членам семей погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и соболезнования.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре