https://news.day.az/society/1718434.html Очередное землетрясение в Каспийском море По данным Бюро сейсмологических исследований, в Каспийском море зарегистрировано землетрясение магнитудой 3.4. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Центр сейсмологической службы. Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы на глубине 30 км, в 10:52 по местному времени.
Очередное землетрясение в Каспийском море
По данным Бюро сейсмологических исследований, в Каспийском море зарегистрировано землетрясение магнитудой 3.4.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Центр сейсмологической службы.
Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы на глубине 30 км, в 10:52 по местному времени.
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