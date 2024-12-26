https://news.day.az/society/1718434.html

Очередное землетрясение в Каспийском море

По данным Бюро сейсмологических исследований, в Каспийском море зарегистрировано землетрясение магнитудой 3.4. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Центр сейсмологической службы. Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы на глубине 30 км, в 10:52 по местному времени.