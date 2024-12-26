Оценивается состояние здоровья пострадавших в авиакатастрофе - Вугар Гурбанов
Оценивается состояние здоровья пострадавших в авиакатастрофе.
Как передает Day.Az, об этом сказал сегодня Trend посетивший Yeni Klinika исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Вугар Гурбанов.
Он отметил, что пострадавшие доставляются в "Yeni Klinika".
"Началась эвакуация наших граждан, пострадавших в авиакатастрофе, из города Актау. Часть пострадавших уже доставлена в "Yeni Klinika". Оценивается состояние здоровья пострадавших. Обеспечено проведение дополнительных обследований. Пострадавшие уже размещены в отделениях для стационарного лечения. По поручению Президента Ильхама Алиева все обследования и лечение в настоящее время проводятся в нашем медицинском учреждении. Наша цель - скорейшее выздоровление пострадавших при крушении", - сказал Гурбанов.
Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.
На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).
После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.
Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.
26 декабря в Азербайджане объявлено днем траура.
"Черный ящик" самолета уже обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.
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