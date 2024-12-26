Оценивается состояние здоровья пострадавших в авиакатастрофе.

Как передает Day.Az, об этом сказал сегодня Trend посетивший Yeni Klinika исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Вугар Гурбанов.

Он отметил, что пострадавшие доставляются в "Yeni Klinika".

"Началась эвакуация наших граждан, пострадавших в авиакатастрофе, из города Актау. Часть пострадавших уже доставлена в "Yeni Klinika". Оценивается состояние здоровья пострадавших. Обеспечено проведение дополнительных обследований. Пострадавшие уже размещены в отделениях для стационарного лечения. По поручению Президента Ильхама Алиева все обследования и лечение в настоящее время проводятся в нашем медицинском учреждении. Наша цель - скорейшее выздоровление пострадавших при крушении", - сказал Гурбанов.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджане объявлено днем ​​траура.

"Черный ящик" самолета уже обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.