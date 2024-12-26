Армения хочет прорубить окно в прошлое, но Азербайджан ей не позволит

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

В Армении хаос. Хаос затянулся, и не видно серьезного настроя властных структур что-то исправить. Все шаги армянского политического руководства идут вразрез с позицией мыслящих людей.

Ереван делает ставку на милитаризацию. Это очень опасный тренд, он спускается сверху, и общество вынуждено ему следовать. Армения не сильно развита в плане экономики, имеет массу проблем с реорганизацией инфраструктуры и проведением реформ, при этом и без того скудные средства тратятся на приобретение современных видов дорогостоящих вооружений. Официальный Ереван пытается обосновать милитаризацию якобы угрозой со стороны Азербайджана. Мол, Баку вынашивает планы долгосрочного противостояния, имеет намерение напасть на Армению и занять Западный Зангезур. Многие люди в Армении и за ее пределами подпадают под влияние этой фейковой пропаганды. Это делается для оправдания своих действий и поддержки "боевого" духа в обществе.

Совсем недавно в Ереване, уже во второй раз, прошел марш неонацистов. Да, в Армении существует организация, проповедующая нацистские идеи. Кадры нацистского марша в Ереване были продемонстрированы телекомпаниями мира. Пусть колонны были немногочисленны, но в данном случае это не так важно, как то, что подобное мероприятие в центре армянской столицы вообще стало возможным. Нацистам дали возможность самовыразиться и показать, что они, мол, не дремлют. Завершился марш у памятника Гарегину Нжде, основателю идеологии "цехакронизма", на которую его вдохновили идеи германского нацизма. Учение Нжде сегодня продолжает проповедоваться среди молодого поколения армян совершенно открыто. И кому-то кажется, что эти античеловечные идеи можно реанимировать и легализовать, встать под флаги армянского нацизма, нарастить ряды и решить проблему "возвращения" Карабаха.

Многие в Армении, особенно активисты политеса, охвачены новым угаром милитаризма и пытаются всеми силами вернуть тему Карабаха в повестку переговоров между Баку и Ереваном. Им кажется, что если удастся навязать Азербайджану тему Карабаха, то появится возможность компенсировать потери - и идеологические, и физические - и вернуться на азербайджанские территории. Те, кто за это ратует, бесспорно, не признают, что в истории Карабах никогда не был вне Азербайджана. Он всегда был частью Азербайджанского государства, так же, как и Зангезур. Наши предки в начале ХХ века пережили страшный геноцид на территории нынешней Армении. Тюркское, курдское, езидское население этих территорий планомерно уничтожалось и выдавливалось. Для армян было важным создать свой национальный очаг на этих землях, найти точку опоры и затем добиваться расширения ареала проживания. Тут стоит напомнить о мертворожденном Севрском договоре, отвергнутом кемалистской Турцией. Затем были Лозаннские договоренности о передаче шести вилаетов Турции Армении. Но все это рухнуло. И армяне, оказавшись на Кавказе, начали расширять ареал обитания за счет азербайджанских территорий.

Так вот, тема Карабаха на повестку возвращена не будет. В нее будет включена тема права азербайджанцев на возвращение на свои земли в Армению. Президент Ильхам Алиев в недавнем интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву подчеркнул, что если азербайджанцы были депортированы оттуда в начале 1990-х годов, не значит, что у них нет прав вернуться.

Программа реинтеграции армян не является секретом, она давно обнародована и всем детально известна. То, что армяне не захотели ею воспользоваться, это их проблема. Ереван же никак не реагирует на обращения Общины Западного Азербайджана, и мы не знаем, как армянское руководство видит реинтеграцию депортированных азербайджанцев в армянское общество.

Судьба азербайджанских беженцев из Армении - это кровоточащая рана. Почти сорок лет назад люди были изгнаны с земель своих предков. В Армении были осуществлены жестокие этнические чистки, проводились они под напором радикальных сил, с участием местных властей и правоохранительных органов, с применением оружия, с разграблением и присвоением имущества изгнанных азербайджанцев. Прошли годы, но азербайджанцы не расстались с мечтой вернуться к родным очагам. Азербайджанцы - очень мирные люди, они добросовестно трудились, в основном в аграрной сфере, и кормили республику. Единственной виной азербайджанцев была их национальность. Этническая чистка была осуществлена жесточайшими методами и бесчеловечными приемами. В те годы Армения и руководство СССР постарались сделать все, чтобы информация о трагедии азербайджанцев не стала достоянием мира. Мало кто сегодня знает, что произошло в Армении в конце 80-х. Поэтому деятельность Общины Западного Азербайджана очень важна.

Я приветствую Общину Западного Азербайджана. Она поставила перед собой четкие программные цели по возвращению в Армению и по интеграции в армянское общество. Эти люди готовы принять гражданство Армении и жить по законам этой страны. Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что мы вернемся в Зангезур, но не на танках, а на машинах. Тогда, когда армянское общество будет к этому готово.

Когда в Армении говорят о том, что Община Западного Азербайджана предъявляет им территориальные претензии, они несут чушь. Община - это неправительственная организация, которая при всем желании не может юридически выставлять какие-то притязания к Армении. У Общины есть только одно право - гуманитарное. Азербайджанцы имеют право вернуться туда, где они родились, где похоронены их отцы и деды. Это право закреплено в международных документах. Азербайджан во много раз сильнее Армении, и не только армией и экономикой. Мы сильнее, потому что на нашей стороне международное право. У нас есть право применения физической силы, но мы делаем ставку на юридическое право, показываем, что никогда не были захватчиками как Армения, не имеем ни к кому территориальных претензий и настроены жить в мире. Именно поэтому Баку настаивает на внесении изменений в армянскую Конституцию - чтобы уберечь регион от новых столкновений. Необоснованные притязания всегда приводят к бедам и разрушениям, срывают нормальный уклад жизни людей.

Азербайджан имел полное право освободить свои земли силой, и им сполна воспользовался. Попытки бросить тень на нашу победу не удались. Президент Ильхам Алиев постоянно напоминал, что на нашей стороне историческая правда и международное право. Наша победа легитимна, потому что мы имели полное моральное право говорить об освобождении своих земель и осуществить это силовым путем. Мы добились блестящих результатов, вооруженная до зубов армянская армия была повержена, и Азербайджан одержал большую победу над коварным врагом, навязав ему свою методологию ведения войны. Азербайджан показал войну ХХI века. И сегодня 44-дневную войну изучают в военных вузах и аналитических центрах мира.

Азербайджан решил проблему и теперь сделает все, чтобы не допустить новой эскалации в регионе. Именно для того, чтобы не допустить эскалации, Баку говорит о недопустимости милитаризации Армении. Как подчеркнул в том же интервью Киселеву Президент Ильхам Алиев, то оружие, которое правительство Макрона поставляет Армении, это наступательное вооружение, летальное, представляющее практическую угрозу для Азербайджана. Помимо Франции, Армению вооружают Индия, США. Покровители Армении подпевают Еревану в его реваншистских намерениях и обеспечивают современными видами вооружений сами, подталкивая к этому и другие страны. Так, Греция должна была передать имеющиеся в ее арсенале российские С-300 Украине, но передумала и решила передать их Армении.

Надо сказать, что Армения предпринимает огромные усилия для прорубания окна в прошлое, хочет отыграть всю хронику последних лет, особенно Второй карабахской войны и антитеррористической операции сентября 2023 года. В этой логике и нежелание Еревана обратиться к ОБСЕ по поводу упразднения Минской группы. Некоторые силы пытаются реанимировать Минскую группу ОБСЕ, бездарнейшую дипломатическую связку, которая на протяжении почти 30 лет занималась лишь политическим туризмом. Ничего не сдвинулось с мертвой точки за годы ее так называемого посредничества. МГ лишь подыгрывала армянским экспансионистским планам и заигрывала с сепаратистами в Карабахе.

После нашей победы Баку показал МГ красную карточку. Указав, что она не справилась с задачей, создавала сумятицу и пыталась помочь армянской стороне в узаконивании результатов агрессии и оккупации. Мы полностью полагаемся на силу международного права и свои законные права и говорим о том, что ни на йоту не отойдем от нашей позиции. Она полностью оправдана, полностью соответствует требованиям международных правовых актов.

Как не парадоксально, страна, потерпевшая военное поражение, снова готовится к войне, пытается оказать политическое воздействие на Азербайджан и обмануть общественное мнение. Проиграв войну, Армения сделала ставку на пропаганду, и армянский фейк-ньюс работает с удвоенной силой, пытаясь доказать, что Азербайджан находится на темной стороне истории. В то время как все как раз наоборот: Азербайджан - на светлой стороне истории, а на темной расположилась Армения.

Мы имеем четкие цели и честные намерения. Наши цели согласуются с национальными приоритетами и в то же время отвечают международному праву. Мы находимся на высоте и не позволим нашим соседям вновь ввергнуть регион в хаос.