https://news.day.az/officialchronicle/1718496.html Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 26 декабря Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и родственникам погибших в связи с авиакатастрофой и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
26 декабря Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и родственникам погибших в связи с авиакатастрофой и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
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