Трое пассажиров, пострадавших в крушении самолета AZAL, находятся в тяжелом состоянии

После крушения пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау по поручению Президента Ильхама Алиева на месте происшествия работают сотрудники медицинской службы спасательных сил министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом журналистам заявила врач медицинской службы министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Нигяр Панахова.

По ее словам, группа психологов в составе медицинской службы встретилась с пострадавшими и оказала им психологическую помощь.

"Общее число пострадавших составляет 29 человек. 27 из них были госпитализированы в Мангистаускую областную больницу. Двое детей были доставлены в другую больницу. Состояние трех пациентов оценивается как тяжелое", - сказала она.

Н.Панахова отметила, что в ближайшее время ожидается перевод в Баку пациентов, состояние которых оценивается как удовлетворительное.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Из поступивших в больницу пострадавших - 11 проходят лечение в отделении реанимации, 13 - в травматологическом отделении, 2 - в отделении нейрохирургии и 1 - в хирургическом отделении. Эти лица находятся под контролем профессиональных врачей Казахстана и врачей , высланных из Азербайджана и России. Им была оказана оперативная и специализированная медицинская и психологическая помощь.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.