https://news.day.az/economy/1718497.html В Азербайджане начали привлекать вклады из Восточного Зангезура В Азербайджане началось привлечение вкладов из Восточно-Зангезурского экономического района. Как передает Day.Az, об этом в четверг Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана. Отмечается, что по состоянию на 1 декабря 2024 года из Восточно-Зангезурского экономического района было привлечено 392 тысячи манатов.
В Азербайджане начали привлекать вклады из Восточного Зангезура
В Азербайджане началось привлечение вкладов из Восточно-Зангезурского экономического района.
Как передает Day.Az, об этом в четверг Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.
Отмечается, что по состоянию на 1 декабря 2024 года из Восточно-Зангезурского экономического района было привлечено 392 тысячи манатов. Средняя процентная ставка по этому показателю составила 1,81 процента.
388 тысяч манатов, привлеченных из указанного региона, были в национальной валюте, а 4 тысячи манатов - в свободно конвертируемой валюте.
Отметим, что на 1 декабря текущего года привлеченные вклады в Азербайджане в целом по регионам составили 14,2 миллиарда манатов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре