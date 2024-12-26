Еще одна пострадавшая в авиакатастрофе оказалась гражданкой Азербайджана
Установлена гражданство еще одной женщины, пострадавшей в авиакатастрофе самолета AZAL в Актау, который направлялся из Баку в Грозный. Она является гражданкой Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении здравоохранения Мангистауской области.
"Следственными органами проведена работа по установлению личности двух пациентов, одна из них идентифицирована, установлено гражданство Азербайджана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент под наблюдением врачей находятся 20 пациентов, из них шесть в реанимации. Двое пациентов переведены в отделение травматологии.
Напомним, что вчера пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в трех километрах от аэропорта Актау. На борту воздушного судна находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа. Согласно обновленным данным, среди пассажиров были:
- 37 граждан Азербайджана, из них 23 человека погибли, 14 выжили;
- 3 гражданина Кыргызстана, все выжили;
- 16 граждан России, из которых 7 погибли, 9 выжили;
- 6 граждан Казахстана, все погибли.
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