Еще одна пострадавшая в авиакатастрофе оказалась гражданкой Азербайджана

Установлена гражданство еще одной женщины, пострадавшей в авиакатастрофе самолета AZAL в Актау, который направлялся из Баку в Грозный. Она является гражданкой Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении здравоохранения Мангистауской области.

"Следственными органами проведена работа по установлению личности двух пациентов, одна из них идентифицирована, установлено гражданство Азербайджана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ​на данный момент под наблюдением врачей находятся 20 пациентов, из них шесть в реанимации. Двое пациентов переведены в отделение травматологии.

Напомним, что вчера пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в трех километрах от аэропорта Актау. На борту воздушного судна находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа. Согласно обновленным данным, среди пассажиров были: