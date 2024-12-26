Премьер-министры Азербайджана и Казахстана провели обмен мнениями в связи с авиакатастрофой

26 декабря состоялся очередной телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым.

Главы правительств выразили друг другу соболезнования в связи с авиакатастрофой, произошедшей вчера, а также членам семей и родственникам погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщает Day.Az.

А.Асадов поблагодарил казахстанскую сторону за высокую оперативность в проведении поисково-спасательной операции сразу после крушения самолета и за тесную поддержку по всем вопросам, связанным с инцидентом.

O.Бектенов отметил, что посетил сегодня посольство Азербайджана в Астане, выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью многочисленных людей в результате крушения, оставил запись в памятной книге, открывшейся в посольстве.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам оказания неотложной помощи пострадавшим и раненым в результате аварии, в условиях высокой координации со стороны соответствующих структур Азербайджана и Казахстана. Обсуждались также вопросы доставки в Азербайджан выживших граждан нашей страны и тел погибших, а также ряда других оперативных мер реагирования в связи с инцидентом.

Кроме того, обсуждался ход совместного расследования уголовного дела, связанного с выяснением причин произошедшего.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Из поступивших в больницу пострадавших - 11 проходят лечение в отделении реанимации, 13 - в травматологическом отделении, 2 - в отделении нейрохирургии и 1 - в хирургическом отделении. Эти лица находятся под контролем профессиональных врачей Казахстана и врачей, высланных из Азербайджана и России. Им была оказана оперативная и специализированная медицинская и психологическая помощь.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджане объявлено днем ​​траура.