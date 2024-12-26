Для идентификации останков людей, погибших в авиакатастрофе, потребуется анализ ДНК

Для идентификации останков людей, погибших в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" близ города Актау, потребуется анализ ДНК.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам генеральный консул Азербайджана в Актау Айхан Сулейманлы.

"Процесс идентификации займет некоторое время. Как только личности погибших будут установлены, их останки будут отправлены в соответствующие страны. Экспертная группа министерства здравоохранения и Генеральной прокуратуры Азербайджана, прибывшая в Актау для установления личности погибших, проводит расследование. Для идентификации тел потребуется анализ ДНК. Пока идентифицированы личности только 3 из 26 погибших граждан Азербайджана",- отметил он.

А.Сулейманлы отметил, что с момента происшествия соответствующие официальные структуры Казахстана действуют оперативно и профессионально. Была осуществлена незамедлительная и безопасная транспортировка пострадавших в больницу.

"Жители Казахстана приходят сдавать кровь для пострадавших. Также местные жители несут букеты цветов к консульству Азербайджана", - сказал он.

А.Сулейманлы добавил, что с момента инцидента генеральные консулы Турции, Ирана, Узбекистана и Туркменистана в Актау демонстрируют поддержку Азербайджану.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Из поступивших в больницу пострадавших - 11 проходят лечение в отделении реанимации, 13 - в травматологическом отделении, 2 - в отделении нейрохирургии и 1 - в хирургическом отделении. Эти лица находятся под контролем профессиональных врачей Казахстана и врачей, высланных из Азербайджана и России. Им была оказана оперативная и специализированная медицинская и психологическая помощь.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджане объявлено днем ​​траура.