https://news.day.az/world/1718700.html В Финляндии задержали танкер по подозрению в повреждении кабелей Полиция и пограничная служба Финляндии остановили нефтяной танкер Eagle S после того, как 25 декабря в Балтийском море был оборван электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает ReutersYle.
В Финляндии задержали танкер по подозрению в повреждении кабелей
Полиция и пограничная служба Финляндии остановили нефтяной танкер Eagle S после того, как 25 декабря в Балтийском море был оборван электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает ReutersYle.
По данным полиции, есть "основания подозревать", что данное судно причастно к повреждению подводных кабелей в Балтийском море. Отмечается, что пограничная охрана "взяла на себя контроль над судном", чтобы привести его в финские территориальные воды для разбирательства.
Накануне между Эстонией и Финляндией произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2. Причина сбоя неизвестна.
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