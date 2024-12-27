В Финляндии задержали танкер по подозрению в повреждении кабелей

Полиция и пограничная служба Финляндии остановили нефтяной танкер Eagle S после того, как 25 декабря в Балтийском море был оборван электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает ReutersYle.

По данным полиции, есть "основания подозревать", что данное судно причастно к повреждению подводных кабелей в Балтийском море. Отмечается, что пограничная охрана "взяла на себя контроль над судном", чтобы привести его в финские территориальные воды для разбирательства.

Накануне между Эстонией и Финляндией произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2. Причина сбоя неизвестна.