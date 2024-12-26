Премьер-министр Казахстана оставил запись в книге соболезнований в посольстве Азербайджана в Астане

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов оставил запись в книге соболезнований, открытой в посольстве Азербайджана в Астане в связи с авиакатастрофой самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL в районе аэропорта города Актау.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра.

"В этот трудный момент от имени Правительства Казахстана и от себя лично выражаю глубокое соболезнование семьям, родным и близким погибших. Разделяя боль утраты, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате авиакатастрофы, азербайджанскому народу - терпения и стойкости. Мы окажем братскому Азербайджану соответствующую помощь и всестороннюю поддержку", - написал он.

Ранее Олжас Бектенов выразил соболезнования родным погибших казахстанцев, а также поручил оказать всемерную поддержку всем пострадавшим гражданам Азербайджана, России, Кыргызстана. Необходимая помощь оказывается членам семей погибших пассажиров, прибывающих в город Актау.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Из поступивших в больницу пострадавших - 11 проходят лечение в отделении реанимации, 13 - в травматологическом отделении, 2 - в отделении нейрохирургии и 1 - в хирургическом отделении. Эти лица находятся под контролем профессиональных врачей Казахстана и врачей , высланных из Азербайджана и России. Им была оказана оперативная и специализированная медицинская и психологическая помощь.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.