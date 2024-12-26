Опознаны тела семи погибших в авиакатастрофе близ Актау

Опознаны тела семи погибших в результате крушения пассажирского самолета ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) близ Актау.

Об этои сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Казахстана.

Как отмечается, ранее были обнаружены тела 38 погибших, которые доставлены в центр судебно-медицинской экспертизы. Среди них - шесть граждан Казахстана и три члена экипажа.

Эксперты продолжают работу с найденным на месте трагедии "черным ящиком". Для обеспечения расследования и ликвидации последствий организовано круглосуточное дежурство.

В операции участвуют 306 человек, задействованы 101 единица техники, два воздушных судна и шесть кинологических расчетов, сообщили в МЧС.

Психологи Центра медицины катастроф продолжают оказывать помощь родственникам погибших, прибывающим в Актау. На горячую линию и экстренную психологическую помощь поступило уже 1032 обращения, уточнили в министерстве.

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