Опознаны тела семи погибших в авиакатастрофе близ Актау - МЧС Казахстана
Опознаны тела семи погибших в результате крушения пассажирского самолета ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) близ Актау.
Об этои сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Казахстана.
Как отмечается, ранее были обнаружены тела 38 погибших, которые доставлены в центр судебно-медицинской экспертизы. Среди них - шесть граждан Казахстана и три члена экипажа.
Эксперты продолжают работу с найденным на месте трагедии "черным ящиком". Для обеспечения расследования и ликвидации последствий организовано круглосуточное дежурство.
В операции участвуют 306 человек, задействованы 101 единица техники, два воздушных судна и шесть кинологических расчетов, сообщили в МЧС.
Психологи Центра медицины катастроф продолжают оказывать помощь родственникам погибших, прибывающим в Актау. На горячую линию и экстренную психологическую помощь поступило уже 1032 обращения, уточнили в министерстве.
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