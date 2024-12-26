https://news.day.az/officialchronicle/1718541.html Президент Объединенных Арабских Эмиратов выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с наличием погибших и пострадавших в результате крушения пассажирского самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", в Республике Казахстан. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Объединенных Арабских Эмиратов выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с наличием погибших и пострадавших в результате крушения пассажирского самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", в Республике Казахстан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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