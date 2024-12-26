Президент Объединенных Арабских Эмиратов выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с наличием погибших и пострадавших в результате крушения пассажирского самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", в Республике Казахстан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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