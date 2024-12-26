Премьер-министр Пакистана выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL под Актау

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф посетил посольство Азербайджана в Исламабаде, чтобы выразить свои соболезнования в связи с крушением азербайджанского самолета под Актау, передает в четверг Day.Az со ссылкой на офис премьера.

"26 декабря 2024 года глава правительства встретился с послом Азербайджана Хазаром Фархадовым и оставил запись в книге соболезнований, подчеркнув свою поддержку народу Азербайджана в этот трудный момент", - говорится в сообщении.

Мухаммад Шахбаз Шариф отметил важность солидарности и подчеркнул готовность Пакистана оказать необходимую помощь в связи с произошедшей трагедией.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Из поступивших в больницу пострадавших 11 проходят лечение в отделении реанимации, 13 - в травматологическом отделении, 2 - в отделении нейрохирургии и 1 - в хирургическом отделении. Эти лица находятся под контролем профессиональных врачей Казахстана и врачей, направленных из Азербайджана и России. Им была оказана оперативная и специализированная медицинская и психологическая помощь.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджане объявлено днем ​​траура.