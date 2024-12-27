Пробки на ряде улиц и проспектов в Баку

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. На шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. На улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. На улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;

4. На проспекте Гейдара Алиева (основная дорога), в направлении центра столицы;

5. На проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

6. На проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;

7. На улице Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей Гюляры Гадирбековой в направлении улицы Академика Гасана Алиева;

8. На улице Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка.