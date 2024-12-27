Автомобиль протаранил забор в Ширване

В городе Ширван автомобиль марки ВАЗ 2106, которым управлял Новрузлу Вугар Эльдар оглы, 2000 года рождения, на большой скорости врезался в забор частного жилого дома.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой был доставлен в отделение реанимации центральной городской больницы города Ширван, однако спасти его жизнь не удалось.