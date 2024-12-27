https://news.day.az/society/1718704.html Автомобиль протаранил забор в Ширване - есть погибший - ФОТО В городе Ширван автомобиль марки ВАЗ 2106, которым управлял Новрузлу Вугар Эльдар оглы, 2000 года рождения, на большой скорости врезался в забор частного жилого дома.
Автомобиль протаранил забор в Ширване - есть погибший - ФОТО
В городе Ширван автомобиль марки ВАЗ 2106, которым управлял Новрузлу Вугар Эльдар оглы, 2000 года рождения, на большой скорости врезался в забор частного жилого дома.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой был доставлен в отделение реанимации центральной городской больницы города Ширван, однако спасти его жизнь не удалось.
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