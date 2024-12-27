В Южной Корее ожидается голосование по импичменту и.о. президента

Национальное собрание Республики Корея, как ожидается, по инициативе ведущей оппозиционной партии "Тобуро" проведет 27 декабря голосование по импичменту исполняющего обязанности президента Республики Корея премьер-министра Хан Док Су.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, ситуация не имеет прецедентов и порождает споры о необходимых для импичмента критериях.

26 декабря ведущая оппозиционная партия "Тобуро" представила проект импичмента и.о. президента премьер-министра Хан Док Су на пленарном заседании парламента. В соответствии с законом, голосование должно пройти не ранее чем через 24 часа после этого, но и не позднее чем через 72 часа. Как сообщает агентство Yonhap, голосование ожидается 27 декабря.

Согласно конституции Республики Корея, для импичмента президента необходимо 200 из 300 голосов депутатов парламента. Для импичмента остальных высокопоставленных чиновников, включая премьера, достаточно простого большинства (151 голос). Правящая и оппозиционные партии по-разному подходят к тому, какое условие следует применить к Хан Док Су. "Тобуро" контролирует 170 мест в парламенте.

Попытка отстранения и. о. президента в истории Республики Корея происходит впервые. Ранее в Конституционном суде было рассмотрено лишь два дела об импичменте президента - в 2004 и 2016 году. Президент Юн Сок Ёль был отстранен от обязанностей 14 декабря.