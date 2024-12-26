Рустам Минниханов выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Раис Республики Татарстан Российской Федерации, председатель Группы стратегического видения "Россия-Исламский мир" Рустам Минниханов направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с погибшими и пострадавшими в результате крушения пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" в Республике Казахстан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

С глубоким прискорбием восприняли в Республике Татарстан известие о крушении пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines 25 декабря 2024 года.

Прошу передать соболезнования семьям, потерявшим своих близких, и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Искренне разделяем горечь этих потерь и скорбим вместе с братским народом Азербайджанской Республики", - говорится в письме.